Donald Tusk wezwał na Twitterze do przełożenia wyborów. Jednocześnie zaapelował i do rządzących i do opozycji o solidarność.

"Dzisiaj wirus jest jedynym wrogiem Polaków, nie szukajcie innego" - napisał na Twitterze Donald Tusk. Były premier wezwał zarówno rządzących, jak i opozycję, by zastąpili "konkurencję polityczną" solidarnością. Jednocześnie zaapelował też, by odłożyć majowe wybory na termin już po epidemii.