Minister obrony narodowej w rozmowie w TVP Info przekazał, że we wtorek o godz. 9.30 ma rozpocząć się posiedzenie rządowego zespołu kryzysowego. Tam omówimy w gronie ministrów, to co zostanie podjęte - podkreślił. Błaszczak zwrócił przy tym uwagę, że podczas minionego weekendu wiele osób w dużych miastach nie przestrzegało reguł ostrożności. To jest bardzo ryzykowne. Zarówno dla tych ludzi, którzy się gromadzili, jaki ich najbliższych - dodał. Chcemy ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. Chcemy wprowadzić takie reguły, jakie obowiązują na zachodzie Europy, z tą różnica że my wprowadzamy te reguły uprzedzając te zdarzenia - wskazał szef MON.

Reklama

Zapewnił, że władzy zależy właśnie na tym, aby uprzedzać zdarzenia, które miały miejsce w Zachodniej Europie. Jesteśmy władzą odpowiedzialną, reagujemy błyskawicznie. Te reakcje są skuteczne - zaznaczył Błaszczak.

We wtorek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 77 nowych przypadkach koronawirusa, potwierdzonych wynikami badań laboratoryjnych. Bilans zakażeń wzrósł do 2132; zmarło 31 osób.