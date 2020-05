Na czwartkowej konferencji prasowej w Opolu prezes partii Porozumienie Jarosław Gowin odniósł się m.in. do zbliżających się wyborów prezydenckich.

W tej chwili trwa przerwa, ale wkrótce pani marszałek Witek ogłosi termin lipcowy wyborów. Od tego momentu ruszy kampania. Naszym kandydatem jest pan Andrzej Duda. Chciałbym zaapelować do wszystkich członków i sympatyków Porozumienia, by zaangażowali się w kampanię. Potrzebujemy prezydenta, który będzie wspierał rząd Zjednoczonej Prawicy, który przez najbliższe lata, jestem o tym przekonany, będzie miał stabilną większość w Sejmie. Polska do roku 2023 musi być silna zwartością rządu Zjednoczonej Prawicy oraz dobrą współpracą rządu z naszym prezydentem – podkreślił Gowin.

Na pytanie, ile jego zdaniem należałoby dać czasu na zebranie głosów pod listami poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, który ma reprezentować Koalicję Obywatelską w wyborach prezydenckich, Gowin powiedział, że w jego ocenie KO wystarczy tydzień na zebranie odpowiedniej liczby podpisów.

Gowin odniósł się do filmów Sekielskich na temat pedofilii i do problemów z rozpoczęciem działania powołanej w ubiegłym roku komisji ds. wyjaśniania przypadków przestępstw seksualnych wobec małoletnich.

Pedofilia jest po prostu zbrodnią. Jako minister sprawiedliwości wprowadzałem przepisy zaostrzające kary za tego typu przestępstwa. Nie jest tak, że pedofilia jest przypadłością jakiejś jednej grupy społecznej czy zawodowej. Pedofilia jest rzeczą odrażającą, niezależnie czy pedofil nosi koloratkę, czy krawat. Jestem przekonany, że wkrótce rozpocznie pracę komisja, która w sensie formalnym została powołana dawno temu. Jako katolik jestem wdzięczny braciom Sekielskim za to, że ujawniają fakty, które nam, katolikom, zadają wielkie cierpienie. Ale jest to cierpienie, które oczyszcza polski Kościół i tego typu oczyszczenie jest nam pilnie potrzebne – uważa Gowin.

Podczas konferencji wiceprezes Porozumienia, wiceminister obrony Marcin Ociepa przedstawił grupę samorządowców z regionu opolskiego, którzy zdecydowali się na wstąpienie w szeregi partii. Ociepa podkreślił rolę samorządu w budowie silnego państwa i wyraził zadowolenie z faktu przyłączenia się do Porozumienia m.in. szefów gmin Paczków, Lubrza i Głogówek.

Dla mnie, jako samorządowca, choć dziś posła i wiceministra, kwestie stawiania na samorządność, wiara w samorząd, jest kwestią wiary w państwo polskie. Państwo skuteczne, sprawne i przyjazne obywatelom – podkreślił Ociepa.

Wiceminister Ociepa poinformował, że jako szef struktur Porozumienia w województwie opolskim przedstawi pod obrady uchwały popierające dalsze uczestnictwo Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy oraz działania prezesa partii Jarosława Gowina.