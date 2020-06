Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie opublikowała oświadczenie odnoszące się do ostatnich homofobicznych wypowiedzi niektórych polityków m.in. o stwierdzenie, że „LGBT to nie ludzie, a ideologia”. "My Żydzi - ocaleli z Holokaustu i ich potomkowie - nie chcemy i nie możemy być obojętni wobec słów dehumanizujących osoby LGBT" - czytamy w piśmie.

"Członkowie Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie wyrażają swój sprzeciw wobec wszystkich wypowiedzi dehumanizujących osoby LGBT" - czytamy we wpisie na Facebooku. Reklama "Obserwujemy dzisiaj w Polsce próby wywołania wrogości i nienawiści wobec osób LGBT, cynicznie podejmowane przez polityków w prezydenckiej kampanii wyborczej. Wypowiedzi i działania przedstawicieli najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej wzbudzają przerażenie, bo dowodzą, jak niewiele nauczyli się z historii i horroru II wojny światowej" - czytamy w oświadczeniu. "Wiemy, że odbieranie godności i człowieczeństwa jednej grupie społecznej, a także wywoływanie nieuprawnionego lęku przed nią wśród reszty społeczeństwa, nieuchronnie prowadzą do tragedii i pogromów" – napisała gmina w oświadczeniu. "Wspieramy mniejszości seksualne i popieramy ich działania na rzecz równego traktowania wszystkich obywatelek i obywateli Polski" – puentuje Gmina Wyznaniowa Żydowska.