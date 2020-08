W miniony wtorek rezygnację z funkcji ministra zdrowia złożył Łukasz Szumowski. Z kolei w ubiegły czwartek Jacek Czaputowicz zrezygnował z funkcji szefa resortu dyplomacji. Tego dnia o nominacjach Raua i Niedzielskiego na funkcje ministerialne poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Adam Niedzielski od 2019 r. był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, wcześniej pełnił funkcję zastępcy prezesa NFZ ds. operacyjnych. Od 2016 r. był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Finansów. W latach 2017-2018 był członkiem rady nadzorczej spółki celowej Aplikacje Krytyczne. Ponadto od stycznia do lipca 2018 r. był powołanym na wniosek Ministra Finansów członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zbigniew Rau w latach 2015-2019 sprawował funkcję wojewody łódzkiego. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła i został powołany na szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych. Był również senatorem VI kadencji. Jest prawnikiem, nauczycielem akademickim. Rau od 2006 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, pracuje na UŁ jako kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych oraz Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a.

Prezydent: Dziękuję nowym ministrom za objęcie niezwykle ważnych urzędów w trudnych czasach

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Duda gratulował nowym ministrom i dziękował im za "objęcie tych niezwykle ważnych urzędów w trudnych czasach".

Zarówno jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jak i o sprawy zagraniczne, widzimy, że to są dzisiaj te główne tematy, o których mówią media. Z jednej strony problem walki z koronawirusem, z drugiej strony to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, chociażby na Białorusi, a także i w innych miejscach na świecie powoduje, że to nie są dla polityki zagranicznej łatwe czasy - mówił prezydent.

Podkreślił też, że polityka ochrony zdrowia - zwłaszcza jeśli chodzi o walkę z koronawirusem - i polityka zagraniczna były dotychczas prowadzone dobrze.

Proszę, aby w tym zakresie było to teraz działanie, które będzie kontynuacją. Tak, żebyście panowie weszli w te niezwykle ważne miejsca w rządzie i żeby dalej w tym względzie prowadzić polskie sprawy, aby w jak największym stopniu chronić nasze interesy, w tym znaczeniu życia i zdrowia naszych rodaków i ważnych naszych interesów na arenie międzynarodowej. Czynić to w sposób mądry - oświadczył prezydent.

Prezydent wspomniał o doświadczeniu nowego szefa MSZ Zbigniewa Raua w pracy parlamentarnej, a także o tym, że pełnił funkcję wojewody oraz o doświadczeniu nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w resorcie finansów czy NFZ.

Wiele dobrego stało się na przestrzeni ostatnich lat w polskiej służbie zdrowia, wzrastają nakłady na ochronę zdrowia, trzeba, żeby te pieniądze były w jak najlepszy sposób wykorzystane - mówił.

Jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, to także są wielkie zadania do zrealizowania i realizuje się je bardzo trudno obecnie, bo nie ma właściwie poważnych międzynarodowych spotkań, zgromadzeń, ale pracujemy wirtualnie, natomiast politykę prowadzić trzeba i mam głęboką wiarę w to, że wrócimy o normalnego jej prowadzenia - dodał.

Prezydent podkreślał, że naturalnie, z przyczyn konstytucyjnych, częściej będzie współpracował z szefem MSZ, ale wyraził nadzieję na współpracę także z ministrem zdrowia.

Proszę o dobrą współpracę obydwu panów ministrów - apelował Duda.