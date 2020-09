Wicemarszałek Senatu z Koalicji Polskiej pytany o to, kto wpadł na ten pomysł odpowiedział, że ci sami ludzie, którzy "doprowadzili do triumfu w wyborach prezydenckich, do klęski w wyborach europejskich itd.”.

Atak na ministra, który ma kłopoty, jest atakiem po to, żeby ten minister w swoim obozie miał łatwiej a nie trudniej. Błędy PO w tej sprawie są oczywiste – dodał Kamiński w Radiu ZET.

Według senatora problemem nie jest teraz PO, a "mentalność, że musi to na Rusi a w Polsce jak Kaczyński chce". Ten kacapski model patrzenia na państwo niepokoi mnie. To model, który ma być jeszcze bardziej putinowski niż Putin – stwierdził polityk.