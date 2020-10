Musimy wiedzieć, kto podejmował decyzję o braku przygotowania do drugiego etapu pandemii. Dlatego uważam, że niezbędna będzie komisja śledcza, by te wszystkie procesy objaśnić, ujawnić i ocenić. Nie można powiedzieć: "nic się nie stało" - powiedział Schetyna w Onecie.

To jest nasze wielkie zobowiązanie, żeby to, co się dzieje dzisiaj i przez ostatnie 5 lat zostało skutecznie podsumowane i rozliczone. To nie jest tak, że ci, którzy dzisiaj łamią prawo pozostaną bezkarni. Mówię to bardzo twardo i wiem, że będziemy musieli to wyegzekwować - zaznaczył.

Powtarzał, że aby odsunąć PiS od władzy, trzeba budować wspólnotę wszystkich ugrupowań opozycyjnych, "wspólnotę ludzi, którzy myślą podobnie".