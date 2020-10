Jolanta Kwaśniewska odniosła się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

Powinniśmy mówić stanowcze "nie". Nie liczę na to, że to "nie" powie Agata Duda, nie oczekujmy tego. Prezydent Duda powiedział, że jest zadowolony z decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Głośno krzyczeć "nie" powinna też córka prezydenta – takie byłoby oczekiwanie moje i większości kobiet. Ale nie sądzę, żeby to zrobiła. Bardzo bym chciała się mylić – powiedziała w "WP" była pierwsza dama..