W ostatniej dekadzie października największym społecznym zaufaniem cieszył się Szymon Hołownia. Zaufanie do niego zadeklarowała połowa (50 proc.) respondentów, a tylko jeden na pięciu (20 proc.) – nieufność. Niemal co piąty (19 proc.) ankietowany stwierdził, iż osoba Szymona Hołowni jest mu obojętna - podał CBOS w komunikacie z badań "Zaufanie do polityków w ostatniej dekadzie października".

Centrum podaje jednocześnie, że znacznie bardziej spolaryzowany jest społeczny odbiór prezydenta Andrzeja Dudy - ufa mu 46 proc. ankietowanych, ale niewiele mniej (41 proc.) deklaruje nieufność. Obojętny wobec głowy państwa jest tylko co dziesiąty (10 proc.) badany.

Spolaryzowany jest także stosunek Polaków do premiera Mateusza Morawieckiego, przy czym w jego przypadku więcej respondentów deklaruje nieufność niż zaufanie (odpowiednio 45 proc. i 41 proc. ). Osoba premiera również tylko dla 10 proc. pytanych jest obojętna.

W pierwszej piątce pod względem odsetka badanych deklarujących zaufanie w ostatniej dekadzie października znaleźli się także Rafał Trzaskowski oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. O ile jednak w przypadku prezydenta Warszawy więcej badanych deklaruje nieufność niż zaufanie (odpowiednio 41 proc. i 38 proc.), a tylko 14 proc. ankietowanych pozostaje obojętne, to lider ludowców najczęściej budzi zaufanie badanych (36 proc.), a wśród pozostałych tyle samo deklaruje nieufność co obojętność (po 24 proc.).

Politykiem, do którego w ostatniej dekadzie października większość (61 proc.) badanych zadeklarowała nieufność, jest Jarosław Kaczyński. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości oraz wicepremierowi w ostatniej dekadzie października ufało 27 proc. respondentów, natomiast obojętność w stosunku do jego osoby zadeklarowało jedynie 8 proc. ankietowanych.

"W ostatniej dekadzie października, w porównaniu do przełomu września i października, znacząco spadły odsetki deklarujących zaufanie i wzrosły – deklarujących nieufność do: Mariusza Błaszczaka, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Dudy, Jarosława Gowina, Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina i Zbigniewa Ziobro. W mniejszym stopniu dotyczy to też Elżbiety Witek i Piotra Glińskiego. Nieco spadło także zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zmiany pozytywne, czyli wzrosty odsetków zaufania i spadki odsetków nieufności, są znacznie mniejsze i dotyczą wyłącznie polityków opozycyjnych. Odnosi się to przede wszystkim do Tomasza Grodzkiego, a w mniejszym stopniu – Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego" - oszacował CBOS.

CBOS podał również "średnie" wartości zaufania wobec polityków. Przedstawia je na jedenastopunktowej skali, gdzie -5 oznacza głęboką nieufność, +5 pełne zaufanie, a 0 obojętność. "Średnie te są syntetyczną miarą pozwalającą uchwycić siłę zarówno pozytywnych, jak i negatywnych nastawień wobec poszczególnych polityków, przy wyeliminowaniu różnic wynikających ze stopnia ich znajomości" - wyjaśnia CBOS.

Z badania wynika, że jedynie czterech polityków w ostatniej dekadzie października uzyskało na skali średnie wskazujące, iż zaufanie społeczne do nich jest silniejsze niż nieufność. Są to Szymon Hołownia (0,88), Władysław Kosiniak-Kamysz (0,17), Andrzej Duda (0,12) i Adam Niedzielski (0,03).

Centrum zauważa też, że zaufanie Polaków w stosunku do polityków uwzględnionych w sondażu jest relatywnie niskie, bliskie obojętności, o czym świadczy fakt, że średnie na jedenastostopniowej skali zaufania mieszczą się w przedziale od 0,03 w przypadku Adama Niedzielskiego do 0,88 w odniesieniu do Szymona Hołowni.

Silniejsze są odczucia negatywne – aż pięciu polityków spośród ujętych w badaniu uzyskało średnie na skali zaufania-nieufności poniżej wartości -1 (Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Zbigniew Ziobro i Borys Budka), a politykiem, do którego społeczna nieufność jest najsilniejsza, jest Jarosław Kaczyński, którego średnia na skali wynosi -1,81.

"Porównanie aktualnych średnich na skali zaufania i nieufności z rejestrowanymi na przełomie września i października potwierdza, iż znaczące statystycznie spadki odnotowali politycy związani z opcją rządzącą, a przede wszystkim najważniejsze jej postaci, czyli Jarosław Kaczyński, Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki, oraz jeden z liderów Konfederacji – Krzysztof Bosak. Poprawa notowań polityków opozycyjnych w ujęciu średnich na skali jest natomiast nieistotna statystycznie" - zauważa CBOS.

Ponadto Centrum zauważa: "spadek społecznego zaufania do polityków opcji rządzącej, któremu towarzyszy spadek zaufania do Krzysztofa Bosaka, sugerować może, iż na społeczny odbiór tych postaci wpływ miała kwestia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października br., dotyczącego niezgodności z Konstytucją RP art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w której to sprawie wniosek do TK złożyli posłowie Konfederacji i koalicji rządzącej".

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 19 do 29 października 2020 roku na próbie liczącej 1040 osób (w tym: 49,7 proc. metodą CAPI, 35,1 proc. – CATI i 15,2 proc. – CAWI).

W poprzednim badaniu "Zaufanie do polityków na przełomie września i października" zrealizowanym w dniach od 28 września do 8 października 2020 roku na próbie liczącej 1133 osoby respondenci oddali głosy w 65,3 proc. metodą CAPI, w 22,9 proc. –CATI i 11,7 proc.–CAWI).