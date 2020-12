Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa. Osoby zachęcające do rezygnacji ze szczepienia zachowują się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego - napisał Moskal we wtorek na Twitterze.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek Narodowy

Powiedział, że mamy zakontraktowanych 60 milionów dawek szczepionki na COVID-19 od 6 dostawców.

Celem Programu jest doprowadzenie w 2021 r. do odporności populacyjnej. Szczepionki mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. W pierwszej kolejności szczepienia prowadzone mają być wśród pracowników służb medycznych, mieszkańców domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, żołnierzy oraz osób powyżej 60. roku życia.