Jeżeli chodzi o zakupy poza mechanizmem unijnym, to […] oprócz tego, że znalazły się państwa, które z tego mechanizmu się wyłamały i w pewnym sensie autoryzują czy dopuszczają już możliwości takich zachowań w przyszłości, to mamy również pewien poziom niewywiązywania się ze zobowiązań umownych Pfizera, to dotyczy również Moderny w zakresie przesunięcia ostatniej dostawy, […] więc tych powodów zaczyna pojawiać się w przestrzeni coraz więcej. […] My cały czas analizujemy różne możliwości, możliwości które też były realizowane w różnych krajach - powiedział Niedzielski dziennikarzom po spotkaniu z przedstawicielami klubów parlamentarnych i kół poselskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Zaznaczył, że "sytuacja jest bardzo dynamiczna" i co jakiś czas, regularnie pojawiają się nowe oferty ze strony dostawców. Po negocjacjach dotyczących dodatkowych dostaw szczepionki Pfizer w ramach mechanizmu unijnego, obecnie trwają rozmowy z Moderną.

Niedzielski: Ruszają polskie badania nad nowymi szczepami koronawirusa

Dzisiaj mamy kolejną propozycję dotyczącą Moderny, która przestawiła ten akcent w dostawach z IV kwartału na III kwartał tego roku, co z naszego punktu widzenia staje się już o wiele bardziej interesujące. Pojawiają się też nowi, kolejni producenci, z którymi w ramach mechanizmu europejskiego będziemy podpisywali umowy" - podkreślił Niedzielski.

Poinformował też, że powstał zespół pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pyrcia, który ma badać nowe szczepy koronawirusa.

Jak podał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Michał Dworczyk, jedynym ograniczeniem w Narodowym Programie Szczepień jest "dostępność szczepionek". Zapowiedział też, że opóźnienie dostaw szczepionek Moderny to "jednorazowe przesunięcie dostawy na weekend".

Ilu Polaków zaszczepionych?

Ministerstwo Zdrowia podało dzisiaj, że dzienna liczba szczepień przeciw COVID-19 wyniosła 67 743, a łącznie wykonano ich już 776 987. Liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia wyniosła 4 604. Liczba dawek dostarczonych do punktów wyniosła 1 225 455, zaś liczba zutylizowanych dawek szczepionki sięgnęła 2 335.

Rząd prognozuje, że w 2021 roku zakupi ponad 60,52 mln szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a w 2022 roku - ponad 1,52 mln. Obecnie zarejestrowane są dwie szczepionki: firmy Pfizer-BioNtech oraz Moderna, rozpoczęła się procedura rejestracji szczepionki firmy AstraZeneca.