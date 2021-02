Posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba zorganizowali w czwartek konferencję prasową, na której poinformowali o otrzymaniu ze szpitala MSWiA oraz z Kancelarii Premiera dokumentów mówiących o tym, ile kosztował szpital tymczasowy w okresie listopad-grudzień 2020 roku.

KO: Szpital na Stadionie Narodowym najdroższy na świecie

Udostępnienie i przystosowanie terenu PGE Narodowy, w tym obiektu i pomieszczeń dla szpitala tymczasowego, to 29 milionów (złotych). Koszty funkcjonowania tego szpitala na Narodowym: listopad - 5 mln 853 tys. (zł), grudzień - 11 mln 725 - powiedział Joński. A więc koszty udostępnienia i przystosowania plus koszty funkcjonowania tylko w listopadzie i grudniu to łącznie 46 mln 615 - dodał.

Inny poseł KO Michał Szczerba ocenił, że szpital na Stadionie Narodowym to "najdroższy szpital na świecie". Tu, niedaleko stąd jest kilka innych szpitali m.in. Szpital Bródnowski - tu koszt roczny funkcjonowania (to) 130 mln zł plus 20 mln - Szpitalny Oddział Ratunkowy. Rocznie ten szpital przyjmuje 80 tys. chorych - zaznaczył.

Szczerba poinformował również, że podczas kontroli poselskiej w szpitalu MSWiA posłowie KO zostali poinformowani, że od początku uruchomienia szpitala tymczasowego do końca listopada było tam leczonych 148 pacjentów. Ile było na koniec listopada zatrudnionych osób w szpitalu narodowym? 452 pracowników. To oznacza, że w tym szpitalu było trzy razy więcej personelu niż leczonych tu pacjentów - powiedział Szczerba.

Joński dodał, że z informacji na koniec grudnia wynika, że personel medyczny szpitala liczył już 610 osób. Warto to porównać ze szpitalami, które są tu, w Warszawie. Instytut Matki i Dziecka dla przykładu - 100 tys. pacjentów rocznie; budżet - ok. 8 mln miesięcznie. Brakuje wolnych miejsc. Taka jest sytuacja nie tylko tu, ale w całej Polsce - powiedział.

Szczerba zapowiedział, że posłowie KO będą chcieli się dowiedzieć, dlaczego podjęto decyzję o uruchomieniu szpitala, "który pozostał pusty, wtedy kiedy mieliśmy do czynienia z (...) kilometrowymi kolejkami pod innymi szpitalami warszawskimi". Joński zapowiedział natomiast przeprowadzenie w czwartek kolejnej kontroli poselskiej w szpitalu oraz zaprezentowanie w piątek informacji dotyczących także innych szpitali tymczasowych w Polsce.

Oświadczenie PL2012

W czwartek spółka PL2012, administrująca Stadionem, wydała oświadczenie.

Temat kosztów funkcjonowania szpitali tymczasowych, w tym placówki utworzonej na PGE Narodowym, jest często poruszany przez media oraz polityków. W związku z pojawiającymi się próbami nadinterpretowania twardych danych oraz faktem, że próby te mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd, chcemy raz jeszcze omówić koszty związane z tą placówką - czytamy.

PL2012 poinformowała, że działający od 5 listopada szpital tymczasowy "pomógł w ciągu trzech miesięcy wrócić do zdrowia ponad 500 osobom, a od początku stycznia wspiera ogólnopolski program szczepień". Podkreślono, że tworzone na całym świecie szpitale tymczasowe są określane mianem "polisy", mającej zapewnić opiekę medyczną w momencie pogorszenia się sytuacji epidemicznej.

W oświadczeniu powołano się na dane KPRM mówiące o tym, że budowa 20 szpitali tymczasowych w Polsce kosztowała ok. 536 milionów złotych. Adaptacja Szpitala Narodowego kosztowała 18 milionów złotych, w tym znacząca część tej kwoty została przeznaczona na nowoczesny sprzęt medyczny, który docelowo zostanie przekazany do użytkowania innym jednostkom medycznym. Koszt 11 mln to kwota związana z działaniem szpitala na PGE Narodowym - poinformowano.

PL2012 podkreśla, że uruchomienie szpitala na terenie stadionu zmieniło sposób funkcjonowania tego obiektu i spowodowało m.in. jego całodobową obsługę. W oświadczeniu napisano również, że w Wielkiej Brytanii, gdzie powstało 7 szpitali tymczasowych, ich przygotowanie i działanie w ciągu pierwszych trzech miesięcy kosztowało "w przeliczeniu na jednego obywatela 26,99 zł, przy czym w Polsce w ciągu pierwszych trzech miesięcy koszt ten wynosił 13,04 zł".

W oświadczeniu podkreślono też m.in. że na decyzję o utworzeniu szpitala na Stadionie Narodowym wpływ miał fakt, że jest to obiekt wielofunkcyjny i wyposażony w nowoczesne rozwiązania techniczne. Obecnie wiele krajów nadal zmaga się z pandemią oraz jej nowymi mutacjami. Dlatego decyzja o stworzeniu i utrzymaniu w gotowości szpitali tymczasowych jest bardzo ważnym elementem systemu ochrony i życia ludzi - podkreśliła spółka PL2012.