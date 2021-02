Zarząd PO przyjął w zeszłą środę stanowisko, w którym opowiedział się m.in. za liberalizacją prawa do przerywania ciąży (miałaby być legalna do 12 tygodnia ciąży po konsultacjach pacjentki z lekarzem i psychologiem). Uchwała zarządu wywołała sprzeciw niektórych partyjnych konserwatystów. Poseł Ireneusz Raś nazwał ją "złą strategiczną decyzją". Nie zgadzam się z Zarządem mojej partii dopuszczającym aborcję do 12 tyg. życia dziecka. To pomysł sprzeczny z Fundamentem Wartości zapisanym w naszej deklaracji - napisał z kolei na Twitterze senator Marek Plura.

Reklama

Trzaskowski podkreślił w Polsat News, że PO zawsze była "partią szeroką", w której zawsze było miejsce dla "koleżanek i kolegów o bardziej konserwatywnych poglądach". Ja się bardzo cieszę, że w sprawach praw kobiet Platforma podjęła jasne stanowisko w tej sprawie, bo uważam, że partia polityczna powinna mieć jasne stanowisko w tak ważnych sprawach. Natomiast też jasno powiedzieliśmy, że będzie miejsce na listach dla koleżanek i kolegów o bardziej konserwatywnych poglądach, bo jesteśmy partią szeroką - dodał polityk.

Bez 100-procentowej dyscypliny

Zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, w Platformie nie ma "stuprocentowej dyscypliny". Jeżeli będą koleżanki i koledzy mieli inne stanowisko w tej sprawie, nikt ich do tego zmuszać nie będzie. A nasi wyborcy zawsze będą mogli wybrać - między kimś, kto prezentuje takie i inne poglądy. Ważne było, żeby jednak partia jasno powiedziała, że większość z nas opowiada się za kierunkiem europejskim, za prawami kobiet, za demokracją, za tymi wszystkimi wartościami, które są dla nas najważniejsze - zaznaczył Trzaskowski.

Według niego większość partii chadeckich w Europie "stoi na straży praw kobiet".

Zgodnie ze stanowiskiem zarządu "Platforma Obywatelska opowiada się za zagwarantowaniem każdej Polce znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej prawa do podjęcia przez nią — po konsultacji z psychologiem i lekarzem — indywidualnej decyzji o ewentualnym przerwaniu ciąży do 12. tygodnia w bezpiecznych medycznie warunkach".

W uchwale władz PO jest także mowa o konieczności zagwarantowania przez państwo powszechnego dostępu do edukacji seksualnej, bezwarunkowej, bezpłatnej antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej, badań prenatalnych finansowanych przez państwo, bezpłatnego leczenia niepłodności metodą "in vitro" oraz systemowego wsparcia finansowego i medycznego w przypadku urodzenia dziecka z niepełnosprawnością.

Jeszcze przed posiedzeniem zarządu grupa 21 partyjnych konserwatystów zaproponowała własne stanowisko dotyczące aborcji. Napisali w nim m.in.: "utożsamiamy się z dotychczasowym stanowiskiem Platformy Obywatelskiej w sprawie ochrony życia i dopuszczalności przerywania ciąży, wyrażonym w oficjalnych dokumentach, m.in. w Deklaracji Ideowej z 2001, które opiera się na przepisach wprowadzonych ustawą z 1993 roku".