Obecny szef rządu może mieć powody do radości; ponad połowa Polaków to w nim widzi najlepszego kandydata do sprawowania urzędu premiera z ramienia PiS - pisze w czwartek "Super Express". A jak wypadają pozostali pretendenci?

56 proc. w badaniu Pollster stwierdziło, że premierem rządu PiS powinien być Mateusz Morawiecki. Reklama Nikt poza Morawieckim się nie liczy? W przypadku wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego było to 17 proc., wicepremiera Jarosława Gowina lub była premier, europosłanki Beaty Szydło - po 10 proc., a ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - 3 proc. Po 2 proc. przypadło prezesowi PKN Orlen Danielowi Obajtkowi i europosłowi Joachimowi Brudzińskiemu. Pollster zrealizował to badanie w dniach 3-4 marca na próbie 1033 dorosłych Polaków.