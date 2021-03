Andrzej Duda cieszy się w tym miesiącu zaufaniem 42,7 proc. Polaków. Prezydent w porównaniu z ubiegłym miesiącem zyskał 4 pkt proc. - informuje Onet.

Jeszcze więcej zyskał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Temu politykowi rządu ufa w tej chwili 41,9 proc. badanych. To skok o 6,5 pp. w porównaniu z rankingiem publikowanym w lutym br. W marcowym rankingu zaufania do polityków podium zamyka premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu ufa obecnie 37,3 proc. badanych. Jak wynika z sondażu, to jednak spadek 0,5 pp. w porównaniu z rankingiem przeprowadzonym w lutym - pisze Onet.

Czwarte miejsce w lutowym rankingu zaufania zajął Szymon Hołownia. To zdecydowanie spadek w zaufaniu do tego polityka, ponieważ w ubiegłym miesiącu w tym samym badaniu Hołownia zajął trzecie miejsce. Dziś pozytywnie postrzega go 36,3 proc. badanych. Tuż za Hołownią znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 29,5 proc. - podaje Onet.

Na kolejnych miejscach w sondażu uplasowali się Adam Niedzielski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Elżbieta Witek, Tomasz Grodzki.

Z badania wynika, że największy spadek w porównaniu z poprzednim sondażem odnotował Paweł Kukiz - aż 9 pp. i dziś tego polityka pozytywnie ocenia tylko 16 proc. respondentów.

Poza pierwszą dziesiątką znaleźli się: Zbigniew Ziobro – 22,1 proc., Borys Budka - 20,5 proc., Jacek Sasin - 19,9 proc., Włodzimierz Czarzasty - 19,7 proc., Krzysztof Bosak - 16,5 proc. oraz Paweł Kukiz - 16 proc. - informuje Onet.

Ranking braku zaufania

Z kolei w rankingu braku zaufania liderem w marcu ponownie został prezes PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 59,1 proc. Tuż za nim znalazł się Zbigniew Ziobro – 52,8 proc., a na trzecim miejscu Krzysztof Bosak z wynikiem 47,3 proc. - informuje Onet.

Najmniej negatywnych wskazań notuje minister zdrowia Adam Niedzielski – 21,7 proc., Szymon Hołownia - 27,4 proc. oraz Elżbieta Witek - 31,2 proc.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone w dniach 12-13.02.2021 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1100 osób.