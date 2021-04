Sobolewski pytany w Programie I Polskiego Radia, czy CBA powinno skontrolować oświadczenie majątkowego Roberta Kropiwnickiego, odparł, że jest to decyzja służb. Skoro niedawno część posłów PO szukała nieruchomości pana prezesa Obajtka i biegała, krzyczała o tym, że ktoś ma jedną lub druga nieruchomość, a teraz, jak się okazuje, że w ich własnych szeregach są magnaci nieruchomości jak poseł Kropiwnicki, to może i oni też poprosiliby CBA o sprawdzenie oświadczeń majątkowych pana posła Kropiwnickiego od momentu, kiedy jest posłem i skąd te mieszkanie i skąd na to środki - mówił szef komitetu wykonawczego PiS.

Reklama

Wyjaśnienia Kropiwnickiego

W środę w RMF FM poseł KO Robert Kropiwnicki pytany o to, czy jest "kolekcjonerem" mieszkań, odparł, że "raczej inwestorem". Na uwagę dziennikarza, że posiada dziewięć mieszkań, Kropiwnicki odparł, że jest posłem zawodowym od 2015 r., a wcześniej pracował w spółce, w której zarabiał więcej niż poseł. Jestem posłem zawodowym dopiero od 2015 r., wcześniej długo pracowałem, byłem posłem niezawodowym i pracowałem w spółce, w której zarabiałem dużo lepiej niż poseł - mówił Kropiwnicki.

Poseł KO dodał, że była to "spółka samorządowa", w której pracował 12 lat i to wówczas odłożył pieniądze na zakup mieszkań.