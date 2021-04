Wpis Donalda Tuska to odpowiedź na sowa, które Michał Karnowski wypowiedział w Radiu Wnet. Mówiąc o możliwości utraty większości przez partię Jarosława Kaczyńskiego Michał Karnowski powiedział: Opozycja ewidentnie próbuje zagrać krajowym programem odbudowy w ten sposób, żeby go wywrócić i za tym, jak sądzi, wywrócić rząd i potem zbudować coś nowego, przejściowego, technicznego.

Chodzi o kryzys w szeregach Zjednoczonej Prawicy wokół poparcia dla Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Sceptyczne są wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy partie Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina: Solidarna Polska i Porozumienie. To wywołało dyskusje o możliwym rozpadzie na prawicy. Właśnie o tym kryzysie mówił Karnowski. - W ten sposób prawica oddałaby władzę opozycji. Wszyscy, którzy by się do tego przyczynili, biorą na swoje sumienie duży grzech, nie wiem, czy tylko polityczny - stwierdził publicysta.

Właśnie na te słowa zareagował na Twitterze Donald Tusk. "Czekam tylko na drugie szczepienie i idę grzeszyć" - napisał.

Fala komentarzy

Pod wpisem byłego premiera pojawiło się bardzo wiele komentarzy. "Też chętnie pogrzeszę, nawet ciężko" - skomentował były rzecznik rządu Jerzego Buzka.

"Ja też" - odpowiedziała Karolina Korwin-Piotrowska.

Internauci zauważyli, że Donald Tusk obchodzi 64. urodziny.