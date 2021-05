Urszula Eriksen, urzędnik ds. dyplomacji publicznej w Ambasadzie Królestwa Danii w Polsce, zaznaczyła w rozmowie z PAP, że z treścią listu będzie można zapoznać się dopiero w poniedziałek. Nie chciała także ujawnić, którzy dyplomaci podpisali się pod listem.

Kto wśród sygnatariuszy?

Z informacji PAP wynika, że wśród sygnatariuszy listu poparcia dyplomatów dla społeczności LGBT+ jest m.in. Ambasada Izraela w Polsce. Informację tę przekazała w piątek PAP Marta Korycińska, dyrektor ds. PR Ambasady Izraela.

Pod otwartym listem dyplomatów podpisała się także Anna Clunes, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, co potwierdziła w rozmowie z PAP Małgorzata Śmierzycka z Ambasady Brytyjskiej w Warszawie. Także Ambasada Malty współpracuje z Ambasadą Danii w zakresie wspólnego listu wyrażającego poparcie dla społeczności LGBT+, o czmy poinformowała PAP Anna Gregorowicz z Ambasady Malty w Polsce.

Niektóre placówki dyplomatyczne niechętnie wypowiadają się ws. listu. Jonathan Cebra z Ambasady USA w Polsce, zaznaczył w rozmowie z PAP, że dopóki list nie zostanie opublikowany, nie może komentować tej sprawy. Podobne stanowisko przekazała PAP Ambasada Republiki Cypryjskiej w Polsce, która przekazała PAP, że 17 maja zostanie wydany komunikat prasowy w tej sprawie. "Koordynuje go Ambasada Królestwa Danii" - podkreśliła Ambasada.

Poprzedni list

Poprzedni otwarty list poparcia dla społeczności LGBT+ w Polsce został opublikowany we wrześniu 2020 r. Ambasadorzy kilkudziesięciu krajów w Polsce wyrazili w nim poparcie dla wysiłków na rzecz podniesienia świadomości społecznej na temat problemów dotykających m.in. społeczności gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) w Polsce. Sporządzanie listu koordynowała wówczas Ambasada Królestwa Belgii w Polsce.

Sygnatariusze listu wskazywali, że chcą wyrazić w nim swoje "poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych (LGBTI) oraz innych mniejszości w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami".

"Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej, jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans" - napisali ambasadorzy. Jak dodali, aby to umożliwić, "a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji".

"Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać" - podkreślili dyplomaci.

Pod listem podpisali się ambasadorowie: Albanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Dominikany, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, San Marino, Serbii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii i Delegata Generalnego Rządów Walonii-Brukseli oraz reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji.