O ministrze Jacku Sasinie krążą memy, ale to nie jest temat do żartów - mówiła w Sejmie Barbara Nowacka, uzasadniając wniosek Koalicji Obywatelskiej o odwołanie go z funkcji ministra aktywów państwowych. Posłanka podkreślała, że ok. 100 milionów złotych wydanych rok temu na ostatecznie anulowane tzw. kopertowe wybory prezydenckie powinno się było przeznaczyć na zwalczanie skutków pandemii koronawirusa.

