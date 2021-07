Przemysław Czarnek w programie "#Jedziemy" Michała Rachonia stwierdził, że "są dowody, i to niezbite, na to, że za katastrofę smoleńską polityczną odpowiedzialność w całości ponosi Donald Tusk". - Pełną polityczną odpowiedzialność - podkreślił.

Reklama

"Takie samoloty nie spadają"

- Za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa polskiego, a zatem również za bezpieczeństwo najwyższych władz odpowiada rada ministrów. To jest jej zadanie - powiedział Czarnek.

- To, że nie dopełnili obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa najwyższych organów władzy publicznej, nie ulega wątpliwości. Gdyby dopełnili, to ten samolot by po prostu nie spadł. Takie samoloty nie spadają na świecie, tylko Tuskowi spadł - zauważył.

- Artykuł 146., ustęp 4., punkt 7. i 8. Pełny dowód na to, że pełną odpowiedzialność polityczną za katastrofę smoleńską w całości od początku do końca ponosi Donald Tusk i jego rada ministrów - doprecyzował szef MEiN.