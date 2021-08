"Dziękuję władzom Klubu Koalicja Obywatelska za jednomyślną decyzję w sprawie ustawy blokującej podwyżki dla polityków" - napisał na Twitterze lider PO Donald Tusk, który spotkał się z Kolegium Klubu KO.

Reklama

Grabiec poinformował po posiedzeniu Kolegium, że zapadła decyzja, iż klub Koalicji Obywatelskiej złoży projekt ustawy "o uchyleniu podwyżek przyznanych przez decyzję prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego". Dodał, że decyzja zapadła jednogłośnie, a projekt KO ma zakładać zablokowanie możliwości przyznawania podwyżek politykom do końca obecnej kadencji parlamentu.

W piątek w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezydenta, które wprowadza podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym podsekretarzy stanu (wiceministrów). Konsekwencją rozporządzenia będzie też podwyżka dla parlamentarzystów, gdyż - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - ich uposażenie odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat), ustalonego na podstawie rozporządzenia prezydenta. Premier i marszałkowie będą zarabiać ponad 20 tys. zł miesięcznie, a posłowie i senatorowie zamiast 8016,07 zł, mają otrzymywać ok. 12,5 tys. zł.

"Nie mamy z tym nic wspólnego"

- Za przyjęte rozporządzenie prezydenta, podpisane przez premiera odpowiedzialność ponosi formacja rządząca w Polsce. Nie mamy z tym nic wspólnego i nie chcemy z tym mieć nic wspólnego, dlatego składamy projekt ustawy, który doprowadzi do wycofania podwyżek przyznanych przez prezydenta Andrzeja Dudę - powiedział rzecznik PO.

- Uważamy, że w tym momencie, w tej chwili i w tym czasie przyznawanie podwyżek w tej skali jest kompletnie nieuczciwe i nie do przyjęcia - powiedział Grabiec. Dodał, że w sytuacji, kiedy "mają wzrosnąć podatki i szaleje drożyzna" przyznawanie wybiórczo politykom "40-60 procent podwyżek jest po prostu nieuczciwe". Także - stwierdził - "forma wprowadzenia tych podwyżek jest nie do przyjęcia".

Rzecznik PO powiedział, że zapowiedziany projekt KO będzie przewidywał uchylenie rozporządzenia prezydenta "zgodnie z hierarchią aktów prawa opisaną w konstytucji", a "w Polsce ustawy są ponad rozporządzeniami i to rozporządzenie po prostu nie będzie obowiązywało".

"Najpierw trzeba załatwić sprawy ważne dla ludzi, a potem zajmować się wynagrodzeniem osób pełniących najwyższe funkcje w państwie, nie ta kolejność, nie ta hierarchia" - stwierdził rzecznik PO.

Przyznał, że wielu posłów jest rozgoryczonych obniżeniem uposażeń "na skutek decyzji Jarosława Kaczyńskiego" trzy lata temu. - Jak pamiętamy była to kara za to, że posłowie wykryli aferę dotyczącą nielegalnych nagród w rządzie" - powiedział Grabiec. "To, że Jarosław Kaczyński podjął absurdalną decyzję trzy lata temu, to nie znaczy, że dzisiaj mamy podejmować kolejną absurdalną decyzję w drugą stronę - powiedział rzecznik PO.

W 2018 r. pensje parlamentarzystów zostały obniżone o 20 proc. i ustalono wówczas, że uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu. Ustawa obniżająca uposażenia dla parlamentarzystów była wtedy pokłosiem sprawy nagród przyznanych ministrom rządu Beaty Szydło.

Grabiec powiedział PAP, że inicjatywa KO obejmuje również kwestie podwyżek dla samorządowców i prezydenta, co PiS chce uregulować w złożonym w poniedziałek w Sejmie projekcie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zapytany czy oznacza to, że klub KO będzie głosował przeciwko temu projektowi, Grabiec odpowiedział, że w tej sprawie nie ma jeszcze decyzji klubu. Projekt PiS zakłada m.in. wzrost o 40 proc. wynagrodzenia dla prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60 proc. i wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych.