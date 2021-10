Artykuł premiera Morawieckiego, w którym ten zauważył także, że "Polska nie wybiera się nigdzie poza Europęi że "jest i będzie członkiem Unii Europejskiej", pojawił się również we włoskim "Il Messaggero", portugalskim „Diario de Noticias, belgijskim "L'Echo" i niemieckim "Die Welt".

"Unia Europejska znajduje się dziś w trudnej sytuacji. Wciąż mamy do czynienia z nowymi falami pandemii. Dopiero rozpoczynamy proces odbudowy naszych gospodarek po kryzysie spowodowanym koniecznością ograniczenia życia gospodarczego. Nie zaczęliśmy jeszcze dobrze wdrażać funduszu odbudowy, a na horyzoncie pojawiło się ryzyko kryzysu energetycznego" - pisze Morawiecki.

"Rosja używa szantażu gazowego"

"Rosja używa szantażu gazowego, by wymusić na pojedynczych państwach decyzje sprzyjające realizacji jej własnych interesów" - zauważył premier. Odnotował, że presję wobec Europy stosuje również Białoruś, a kraje wschodniej granicy UE, takie jak Polska, Litwa i Łotwa mierzą się obecnie z prowokacjami ze strony władz w Mińsku i coraz większą falą nielegalnej migracji. „Nadmiar kryzysów powinien skłaniać do odpowiedzialności. A jednak UE więcej uwagi poświęca dziś problemom wyobrażonym niż tym realnym. Problemom wytworzonym bardziej przez samą siebie niż wyzwaniom zewnętrznym” – pisze Morawiecki.

"Trudno znaleźć naród bardziej niż Polacy przywiązany do idei wolności, demokracji i idei europejskiej. Siły proeuropejskie dominują w polskim parlamencie i życiu publicznym. Jednak media i politycy próbują wypuścić propagandowe hasło na +Polexit+" - uważa szef rządu. "Traktaty unijne precyzyjnie wskazują, które kompetencje państwa członkowskie powierzyły Wspólnocie, a które zachowały na wyłączność. Zasada prymatu prawa unijnego oznacza, że mają one pierwszeństwo wobec ustaw w dziedzinach objętych kompetencjami Unii" - napisał, podkreślając, że Polska się z tym zgadza.

Odnotowując, że to "państwa są panami traktatów", premier przypomniał, że niedawne orzeczenie TK, badającego relacje prawa UE z polską konstytucją, nie było wyjątkiem, a "w podobnym tonie wypowiadały się już wcześniej sądy i trybunały w Niemczech, Danii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, na Litwie, w Czechach czy innych krajach UE".

Premier komentuje wywiad

"W dzisiejszym wydaniu Il Messaggero – jednego z największych włoskich dzienników – ukazała się rozmowa ze mną na temat aktualnej sytuacji Unii Europejskiej. Cieszę się, że duże zagraniczne media są zainteresowane naszym stanowiskiem w debacie o przyszłości Europy" - napisał w sobotę w mediach społecznościowych szef polskiego rządu. "To ważne, żeby w obliczu licznych fake newsów i dezinformacji bezpośrednio komunikować się z opinią publiczną w różnych krajach naszego kontynentu. Tak długo, jak w Europie toczy się dyskusja o najważniejszych sprawach, jestem optymistą, co do jej przyszłości" – zaznaczył premier.