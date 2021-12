Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel przekazał, że na sobotnie spotkanie przyjadą szefowie kilkunastu konserwatywnych partii europejskich.

Mamy potwierdzenie od przewodniczącego Fideszu, premiera Węgier Viktora Orbana, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, a także od szefów partii prawicowych i konserwatywnych z Francji, Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, Litwy, Holandii oraz Rumunii - podkreślił Fogiel.

W sobotę wieczorem Marine Le Pen opublikowała na Twitterze zdjęcie z szefem polskiego rządu. Napisała także, że dziękuje mu za powitanie w Warszawie. "Razem pragniemy, aby Europa narodów przywróciła narodom Europy wolność i suwerenność" - dodała.

Wcześniej Le Pen zwiedzała Warszawę. - Jakim prawem ta osoba jeździ w Polsce kolumną uprzywilejowaną? Dopytam o to MSWiA - zapytał na TT poseł Krzysztof Brejza.

Deklaracja ideowa

Na początku lipca br. członkowie prawicowych, konserwatywnych ugrupowań, których przedstawiciele zasiadają w Parlamencie Europejskim podpisali wspólną deklarację ideową. Deklaracja została podpisana m.in. przez: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącą Braci Włochów Giorgię Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Viktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salviniego oraz przedstawicieli kilkunastu innych partii centro-prawicowych.

W deklaracji jej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reforma UE poprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą narodów europejskich. Ponadto w deklaracji zwrócono uwagę na spadek zaufania obywateli państw członkowskich do tej instytucji, co - według sygnatariuszy - jest konsekwencją "reinterpretacji treści Traktatów".