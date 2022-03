Dla nas artykuł piąty jest świętym zobowiązaniem. Jeszcze raz to powtórzę, to jest święte zobowiązanie - artykuł piąty i proszę wierzyć, że możecie na nas polegać – powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Reklama

Artykuł piąty Traktatu Północnoatlantyckiego, gwarantuje, że zbrojna napaść na jeden kraj członkowski będzie uznana za napaść przeciwko wszystkim.

Biden: Ważne jest to, aby NATO było w pełni zjednoczone

Amerykański prezydent wyraził przekonanie, że Władimir Putin nie osiągnął celów, które sobie wcześniej zakładał. Władimir Putin liczył, że podzieli NATO, że będzie mógł podzielić wschodnią flankę sojuszu, odłączyć ją od Zachodu, że będzie grał na podziałach, ale nie udało mu się to. Wszyscy jesteśmy razem - podkreślił Biden.

Reklama

Jak mówił, ważne jest to, aby NATO było w pełni zjednoczone. Nie może być żadnego podziału i rozdźwięku. Niezależnie od tego, co robimy, robimy to razem - powiedział prezydent USA.

Dodał, że ważne jest też to, "abyśmy blisko współpracowali i koordynowali działania z Polską".

Prezydent USA podziękował też Polsce za wzięcie na siebie ciężaru związanego z napływem uchodźców.

Biden: Stabilizacja w Europie jest niezmiernie ważna dla interesów USA

Prezydent Biden podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i przedstawicielami polskiego rządu powiedział, że "Stany Zjednoczone są w stanie odgrywać swoją rolę w innych częściach świata w oparciu o zjednoczoną Europę i bezpieczeństwo w Europie".

Jak dodał, doświadczenia dwóch wojen światowych wskazują, że stabilizacja w Europie jest bardzo ważna dla USA. Stabilizacja w Europie jest niezmiernie ważna dla USA, szczególnie jeśli chodzi o nasze interesy, nie tylko tu, ale na całym świecie - mówił Biden.

Dodał, że z prezydentem Dudą rozmawiał m.in. o tym, aby być ze sobą w stałym kontakcie.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO>>>