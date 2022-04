Wyniki, jeśli chodzi o pierwsze miejsca, nie są specjalnie zaskakujące. Ciekawsze jest to, co dzieje się na dalszych. Po pierwsze, widać istotną różnicę w ocenach wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego oraz lidera tej partiina którego wskazało ok. 10 proc. Po drugie, poziom wskazań na Donalda Tuska jest bardzo zbliżony do poziomu wskazań na szefa PiS(8,4 proc.), co może sugerować, że wyprawa wicepremiera do Kijowa i złożona tam propozycja misji pokojowej w Ukrainie nie zostały w istotnym stopniu dostrzeżone przez respondentów.