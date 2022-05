Wygląda na to, że szanse na to zmalały. Dla PiS to jest wybór: beznadziejny koniec czy beznadzieja bez końca. Wiemy z historii wyborów przedterminowych, że dużo większe jest prawdopodobieństwo, że wszystko się posypie, niż że się ułoży. I do tego trzeba mieć opowieść. W krajach anglosaskich jest uprawnieniem premiera, by zrobić przedterminowe wybory - po prostu idzie do królowej i ta zarządza wybory.