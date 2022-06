Macierewicz to wariat i kłamca, więc do jego doniesień trzeba podchodzić z wielką rezerwą - komentuje w rozmowie z "SE" Jarosław Wałęsa.

Trzeba było ograniczyć jego kandydowanie do Sejmu już wiele lat temu, bo to szkodnik najgorszego kalibru. Niech się w końcu odczepi od mojego ojca! Macierewicz powie wszystko, żeby tyko promować swoją osobę. Od lat żeruje on na kłamstwie smoleńskim. On jest niebezpieczny - mówił syn Lecha Wałęsy.

"Rewelacje" Macierwicza

Antoni Macierewicz powiedział, że Lech Wałęsa proponował mu tekę prezesa rady ministrów w zamian za ukrycie teczki Służby Bezpieczeństwa.

Tę propozycję oczywiście traktowałem, jako rzeczy niepoważne i nie brałem ich pod uwagę. Dla mnie to było oczywiste, że Lech Wałęsa, agentura i ludzie związani z Rosją doprowadzą do upadku rządu Jana Olszewskiego - mówił Macierewicz w Telewizji Republika.