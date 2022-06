W wywiadzie dla "Magazynu Polska Times.pl" Sobolewski jest pytany m.in. czy można obecnie wykluczyć podniesienie wartości świadczenia "500 plus". Sekretarz generalny PiS odpowiada, że choć prowadzone są rozmowy, to nie zapadła jeszcze decyzja polityczna w tej sprawie.

"Magazyn Polska Times.pl" pyta także, czy obóz rządzący ma plan co zrobić, by nie tankować za 10 zł za litr mimo obniżenia VAT i akcyzy na paliwa. Sobolewski w odpowiedzi przekonuje, że wzrost cen paliw to głównie skutek wojny w Ukrainie.

Zapewniam, że za niedługo - to kwestia kilku dni - ogłosimy kolejny pakiet działań rządu, hamujący wzrost cen. Zrobimy wszystko, co możliwe z naszej strony, by zminimalizować skutki trendu drogich paliw. Nie jesteśmy samotną wyspą ani na Starym Kontynencie, ani dalej, na całym świecie. To, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, musi odbijać się na naszej sytuacji ekonomicznej - mówi polityk w wywiadzie.

Sobolewski pytany jest także - w kontekście wezwań lidera PO Donalda Tuska o zbudowanie jednej listy do wyborów na opozycji - czy z punktu widzenia PiS nie ma różnicy, kto z kim wystartuje w przyszłorocznych wyborach.

Odpowiem tak: jestem fanem jednej listy opozycyjnej, kibicuję takiej strategii. Przypominam sobie z rozrzewnieniem wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Miło byłoby, gdyby coś takiego się powtórzyło - odpowiada poseł PiS. Dodaje, że nikt w Polsce nie wygrał głosowania dzięki sondażom.

W wywiadzie pada także pytanie, czy zbliża się już moment odejścia Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Sobolewski zapewnia, że prezes PiS poinformuje o sprawie opinię publiczną, "gdy nastąpi odpowiedni moment".