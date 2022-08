Sejm uczcił w piątek pamięć Andrzeja Leppera w 11. rocznicę jego śmierci.

Winnicki mówił o "niewyjaśnionej śmierci"

To 11. rocznica niewyjaśnionej dotąd śmierci Andrzeja Leppera, budzącej wiele znaków zapytania. Rozpoczęliśmy zbieranie podpisów pod wnioskiem o komisję śledczą w sprawie wyjaśnienia okoliczności śmierci byłego wicepremiera RP. To jest ważna sprawa, to jest temat, który musi zostać wyjaśniony i najlepiej, żeby został wyjaśniony jeszcze w tej kadencji - powiedział Robert Winnicki w Sejmie.

Poza podpisami posłów Konfederacji mamy już pojedyncze podpisy z innych kół i klubów, ale to wciąż za mało, aby powołać komisję śledczą. Wzywam wszystkim parlamentarzystów o to, aby się pod tym wnioskiem podpisali - mówił Winnicki.