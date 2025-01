Katarzyna Kotula, ministra ds. równości, w rozmowie z PAP odniosła się do zarzutów dotyczących jej wykształcenia. Podkreśliła, że posiada tytuł licencjata, ale nie obroniła pracy magisterskiej, co uniemożliwiło jej uzyskanie tego tytułu. Nie jestem magistrem i nigdy nie ubiegałam się o stanowiska, które tego wymagają – powiedziała Kotula, zaznaczając, że doszło do pomyłki w jej oficjalnym biogramie na stronie Sejmu.