Sejm w czwartek zajął się sprawozdaniem komisji dotyczącym projektu zmian w Kodeksie karnym w sprawie częściowej depenalizacji i dekryminalizacji czynów związanych z terminacją ciąży: całkowitego wyłączenia przestępności przerywania ciąży do jej 12 tygodnia za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności przerywania ciąży za zgodą kobiety w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu.

Projekt ma szansę na poparcie większości parlamentarnej

W trakcie przedstawiania sprawozdania z posiedzenia komisji Anna Maria Żukowska (Lewica) podkreślała, że komisja obradowała na kilku posiedzeniach, odbywając bardzo szeroką debatę, w tym wysłuchanie publiczne, które spotkało się z bardzo liczną obecnością strony społecznej. Rozwiązania, które są proponowane w projekcie ustawy, dotyczą dekryminalizacji pomocy w aborcji. Przerywanie własnej ciąży na gruncie prawa polskiego nie jest karalne - podkreśliła Żukowska. Dodała, że proponowane zmiany mają na celu zniwelowanie "efektu mrożącego". Wspomniała także, że są zmiany oczekiwane, które maja szansę zyskać poparcie większości parlamentarnej jeszcze w tej kadencji Sejmu.

PiS za odrzuceniem ustawy o dekryminalizacji aborcji

Lidia Burzyńska (PiS) krytycznie odniosła się do sprawozdania z Komisji. Podkreśliła, że jest to łamanie Konstytucji. W jej ocenie dekryminalizacja aborcji i umożliwianie jej przeprowadzenia, bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony jej wartości, prawa do wolności konstytucyjnej, naruszać będzie gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego. Każdy, kto godzi się na bezkarne zabijanie bezbronnych, jak chcą tego projektodawcy ustawy, otwiera szeroko nie furtkę, ale całą bramę, frontowe drzwi przed cywilizacją śmierci- podkreśliła Burzyńska. Poinformowała, że Prawo i Sprawiedliwość jest za odrzuceniem w całości w drugim czytaniu ustawy.

Koalicja Obywatelska za ustawą o dekryminalizacji aborcji

Premier Donald Tusk przekazał w środę, że Koalicja Obywatelska będzie głosowała za projektem ustawy. Te słowa także potwierdziła w czwartek w Sejmie Dorota Łoboda (KO). Podkreśliła, że autorzy projektu stoją po stronie kobiet. Stoimy po stronie rodzin, przyjaciółek, partnerów, którzy wykazują się empatią i troską, której brakuje w tej chwili polskiemu państwu - zaznaczyła. Monika Rosa (KO) dodała, że projekt ustawy jest zgodny z konstytucją, a także "odpowiada na prawa człowieka, które w Polsce w związku z zakazem aborcji są łamane".

Konfederacja za odrzuceniem ustawy o dekryminalizacji aborcji

Karina Bosak (Konfederacja) poinformowała, że Konfederacja wnosi o odrzucenie projektu ustawy o dekryminalizacji aborcji w całości. Wasz projekt jest zły, niespójny, nieodpowiedzialny, niekonstytucyjny, niskiej jakości, procedowany w pośpiechu chaosie i bez właściwych konsultacji - mówiła Bosak. Dodała, że dotyczy on spraw fundamentalnych, życia i śmierci. Wskazała, że właśnie dlatego należy go odrzucić w całości

Co o depenalizacji aborcji sądzi prezydent?

Prezydent Andrzej Duda we wtorek, w wywiadzie dla TVN24 zapowiedział weto przeciwko ustawie dotyczącej depenalizacji i dekryminalizacji aborcji. Zapewnił też, że kobiety w ciąży nie będą "w żaden sposób karane" za dokonanie aborcji.

Jak zagłosuje Hołownia ws. dekryminalizacji aborcji

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas czwartkowej konferencji poinformował, że jeszcze nie podjął decyzji. Zapewnił jednak, że nie będzie przeciwko. Dodał, że w piątek zadecyduje o tym, czy wstrzyma się, czy zagłosuje "za" projektem. Dzisiaj jeszcze zaprosiłem prawniczki, które konsultowały ten projekt ustawy. Będę rozmawiał też z innymi prawnikami. Chcę wyrobić sobie bardzo jasne i konkretne zdanie w tej sprawie, ale na pewno nie będę przeciw - zapewnił.

Jaki jest obecny stan prawny dotyczący dekryminalizacji aborcji?

Obecnie art. 152 Kodeksu karnego stanowi, że "kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech". Taką samą karę przewiduje za pomoc kobiecie ciężarnej w przerywaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub za nakłanianie jej do aborcji. Projekt nowelizacji uchyla oba dwa paragrafy. W projekcie znajduje się przepis: "Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę poza przypadkami wskazanymi w ustawie, jeżeli od początku ciąży upłynęło więcej niż 12 tygodni, podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5". Odnosząc się do zabiegu usunięcia ciąży po 12 tygodniu, w projekcie pojawiła się poprawka: "nie popełnia przestępstwa lekarz, pielęgniarka lub położna, jeżeli przerwanie ciąży jest następstwem zastosowania procedury medycznej potrzebnej do uchylenia niebezpieczeństwa grożącemu zdrowiu lub życiu ciężarnej lub gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu"