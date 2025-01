Donald Trump, były prezydent USA, zaapelował do Władimira Putina o zakończenie wojny w Ukrainie. W opublikowanym na platformie Truth Social wpisie Trump podkreślił, że konflikt ten powinien zostać natychmiast zakończony.Dogadajcie się teraz i ZATRZYMAJCIE tę absurdalną wojnę!– napisał, zaznaczając, że kontynuacja działań zbrojnych tylko pogorszy sytuację.

Groźba sankcji wobec Rosji

Trump zapowiedział, że w przypadku braku porozumienia będzie zmuszony wprowadzić surowe środki ekonomiczne. Jeśli nie osiągniemy porozumienia i to wkrótce, nie będę miał innego wyboru, jak nałożyć wysokie podatki, cła i sankcje na wszystko, co Rosja sprzedaje do Stanów Zjednoczonych oraz do innych krajów współpracujących – ostrzegł.

Trump: Kocham rosyjski naród

W swoim wpisie Trump wyraził szacunek dla narodu rosyjskiego i przypomniał o historycznych zasługach Rosji podczas II wojny światowej.Kocham rosyjski naród i zawsze miałem bardzo dobre relacje z prezydentem Putinem. Nigdy nie możemy zapominać, że Rosja pomogła nam wygrać II wojnę światową, tracąc w tym procesie prawie 60 mln istnień ludzkich – napisał były prezydent.

Jednocześnie zaznaczył, że jego celem nie jest szkodzenie Rosji, lecz działanie w kierunku zakończenia konfliktu. To wszystko powiedziawszy, zamierzam wyświadczyć Rosji, której gospodarka upada, i prezydentowi Putinowi bardzo dużą przysługę – dodał.

Trump: Ta wojna nigdy by się nie zaczęła

Trump stwierdził, że wojna w Ukrainie nigdy nie miałaby miejsca, gdyby nadal pełnił urząd prezydenta. Wezwał do "zawarcia umowy" i zaproponował, by wybrać "łatwą drogę" do zakończenia konfliktu. Czas na ZAWARCIE UMOWY. Nie powinno być więcej ofiar! – podkreślił stanowczo.