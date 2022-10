– To jest tak autorski pomysł, jak to, że to ja założyłem Prawo i Sprawiedliwość – ironizuje ważny polityk partii rządzącej. Zapewnia jednak, że Kuchciński jest wysoko ceniony w szeregach PiS . – Ma swój zespół doradców, często formułuje konstruktywne wnioski dotyczące PiS czy Rady Ministrów. Doświadczenia mu nikt nie odmówi. Choć niestety media wyciągają mu teraz znowu sprawę lotów czy pseudoaferę podkarpacką – wskazuje rozmówca DGP.