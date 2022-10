Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się w poniedziałek z papieżem Franciszkiem. Podczas audiencji Macron wręczył papieżowi pierwsze francuskie wydanie rozprawy filozoficznej Immanuela Kanta "Projekt wiecznego pokoju" z 1796 roku. Na pierwszej stronie książki, jak można zobaczyć na zdjęciach publikowanych na Twitterze, widnieje pieczątka "Czytelnia Akademicka we Lwowie".

Reklama

Czytelnia Akademicka we Lwowie została założona w 1867 roku, działała do 1939 r. Była organizacją akademicką o profilu kulturalno-naukowym, działała jako pierwsze polskie studenckie naukowe towarzystwo akademickie we Lwowie.

"w jaki sposób ta książka znalazła się we francuskich rękach"

Reklama

"Będę rekomendował, aby nasze służby dyplomatyczne wystosowały oficjalne zapytanie do strony francuskiej o to, w jaki sposób ta książka znalazła się we francuskich rękach. Z pieczęci, która widnieje w książce, można wnioskować, że należała ona do przedwojennej Polski" - powiedział PAP poseł Arkadiusz Mularczyk, który wkrótce, zgodnie z zapowiedziami rzecznika MSZ, ma objąć funkcję wiceszefa polskiej dyplomacji.

Autor: Rafał Białkowski