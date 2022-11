Reklama

"Akcent jest ewidentnie rosyjski a nie francuski a Andrzej Duda powiela fałszywą informację o tym, że w Polskę uderzyła rakieta wyprodukowana w Rosji. Boże, chroń Polskę bo ci goście nie potrafią" - napisał na TT Radosław Sikorski.

"I ruskim dowcipnisiom zdradza szczegóły rozmów z prezydentami USA, Ukrainy i sekretarzem generalnym NATO" - dodał polityk.

Reklama

Giertych: Kompromitacja

"Czyli PAD rosyjskim internautom, którzy podali się za Prezydenta Francji zdradza kulisy rozmów z Prezydentem USA i Ukrainy. To nie jest kompromitacja. To jest totalna, absolutna, beznadziejna, potworna

K O M P R O M I T A C J A !!!" - napisał Roman Giertych.

Oświadczenie Kancelarii Prezydenta

"Po eksplozji rakiety w Przewodowie, w czasie trwających łączeń z głowami państw i szefów rządów doszło do połączenia z osobą podającą się za Prezydenta Francji Emanuela Macrona. W trakcie połączenia Prezydent Andrzej Duda zorientował się po nietypowym sposobie prowadzenia rozmowy przez rozmówcę, że mogło dojść do próby oszustwa i zakończył rozmowę. Po tym połączeniu KPRP niezwłocznie podjęła we współpracy z odpowiednimi służbami działania wyjaśniające" - czytamy na TT Kancelarii Prezydenta.

Eksplozja w Przewodowie

Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek 15 listopada po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne. Tego dnia na terenie leżącej blisko granicy z Ukrainą wsi Przewodów (woj. lubelskie) spadł pocisk, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch obywateli Polski. Byli to mężczyźni w wieku 62 i 60 lat.