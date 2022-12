Były wicepremier był pytany m.in. o polityczny komentarz do tego, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości wprowadzili poprawkę zwiększającą budżet państwowej telewizji o dodatkowe 700 milionów złotych. Tak mocne dotowanie publicznej telewizji, która jest telewizją zdecydowanie gorszą niż ta, która funkcjonowała w czasach PRL-u... Ja opozycjonista, który doświadczył agresji dziennikarzy komunistycznych, mówię z całą świadomością i odpowiedzialnością, że obecny "dziennik telewizyjny" jest bardziej perfidny od programów, dzienników, które oglądałem w czasach stanu wojennego - stwierdził Steinhoff, który był współzałożycielem "Solidarności" na Politechnice Śląskiej.

"To, co pokazują w dzienniku wobec premiera Tuska jest strasznie perfidne"

Steinhoff przywołał konkretny przykład. To, co pokazują przez dwa tygodnie w każdym dzienniku wobec premiera Tuska, który mówił po niemiecku, to jest tak strasznie perfidne... - powiedział były wicepremier.

Prawo i Sprawiedliwość ponosi pełną odpowiedzialność za to, że z telewizji publicznej zrobiła telewizję partyjną - ocenił. Podkreślił też, że "wspomaganie tak dużymi środkami budżetowymi tego medium jest skandalem".