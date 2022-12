Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w zastępstwie premiera Mateusza Morawieckiego wręczył we wtorek Wojciechowi Gerwelowi akt powołania na stanowisko podsekretarza stanu w MSZ ds. współpracy ekonomicznej, Narodów Zjednoczonych oraz polityki azjatyckiej - informuje MSZ.

Wojciech Gerwel jest zawodowym dyplomatą. Od sierpnia 2018 roku pełnił funkcję Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Wcześniej był m.in. stypendystą Centrum Spraw Międzynarodowych im. Weatherheada na Uniwersytecie Harvarda oraz pierwszym radcą ds. analiz strategicznych w Departamencie Strategii Polityki Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Kierował również referatem ds. rynków pozaeuropejskich w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ, a także zajmował stanowisko ds. rynków pozaeuropejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Afryki i Bliskiego Wschodu. Od 2007 roku do 2014 roku pełnił funkcję radcy ekonomicznego w Ambasadzie RP w Hanoi - czytamy w komunikacie MSZ.

MSZ informuje, że Garwel przed rozpoczęciem pracy w polskiej dyplomacji był analitykiem w Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie, a także współpracował z innymi waszyngtońskimi think tankami, w tym z Center for Strategic and International Studies. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje też konsulting dla zrzeszenia siedmiu plemion indiańskich w Kanadzie.

Autor: Adrian Kowarzyk