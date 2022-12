Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie tygodnika "Spiegel" 71 procent ankietowanych opowiada się za tym, aby rząd federalny zintensyfikował swoje działania. Tylko 16 procent jest przeciw.

"Konieczne są większe wysiłki przeciwko ekstremistom"

Silniejszego zaangażowania rządu bardziej chcą obywatele na zachodzie niż na wschodzie kraju. 73 proc. zachodnich Niemców jest zdania, że konieczne są większe wysiłki przeciwko ekstremistom w służbie publicznej. W Niemczech Wschodnich wskaźnik ten wynosi 62 proc. - pisze w środę portal "Spiegla".

Wśród zatrzymanych znalazła się była posłanka AfD do Bundestagu

Za lepszymi mechanizmami kontroli opowiadają się przede wszystkim wyborcy SPD - 93 proc. respondentów i Zielonych - 98 proc. Opowiada się za tym też większość osób skłaniających się ku Lewicy, partiom chadeckim czy liberalnej FDP.

Jedynie zwolennicy prawicowo-populistycznej AfD nie uważają za konieczne podjęcie bardziej zdecydowanych działań przeciwko ekstremizmowi w służbie publicznej; 58 proc. jest przeciwko intensyfikacji działań, a tylko 18 proc. jest za. "To raczej nie jest zaskakujące" - zauważa "Spiegel". Jedna z zatrzymanych w ubiegłym tygodniu w związku z planowaniem zamachu stanu osób, to była posłanka do Bundestagu z AfD, Birgit Malsack-Winkemann.