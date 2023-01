Poseł PiS, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych Jarosław Krajewski we wtorek w rozmowie z PAP.PL powiedział, że trwają prace nad zaostrzeniem kar za szpiegostwo. Zaostrzenie kar, a po drugie zmiana definicji szpiegostwa, ponieważ dzisiejsze rozwiązania, które są w Kodeksie karnym, są rozwiązaniami archaicznymi - powiedział. W tym momencie pracujemy nad tymi rozwiązaniami (...) rozmawiamy o tym w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Jako pierwsi zasygnalizowaliśmy ten temat jako posłowie z sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych - zaznaczył.

Pytany o to, jak powinny jego zdaniem zostać zaostrzone kary za szpiegostwo, stwierdził, że jest on "gorącym zwolennikiem" wprowadzenia kary dożywocia za organizację i udział w szpiegostwie przeciwko Rzeczpospolitej. Zauważył, że dzisiaj zgodnie z Kodeksem karnym najwyższa kara za organizację lub kierowanie działalnością obcego wywiadu to do 25 lat pozbawienia wolności. To jest kwestia dożywocia, jeżeli jest tak, że ktoś świadomie organizuje i współpracuje z obcym państwem przeciwko swojej ojczyźnie, lub przeciwko Polsce, bo może to dotyczyć również cudzoziemców, to musi zdawać sobie sprawę z tego, że powinna spotkać go najwyższa kara - ocenił.

Oprócz zaostrzenia kar, zdaniem Krajewskiego uaktualnione powinny zostać także przepisy dotyczące definicji szpiegostwa, które dziś są rozwiązaniami archaicznymi. Zaznaczył, że nie obejmują one odpowiednio "szeregu działań w cyberprzestrzeni", które powinny być skutecznie zwalczane przez instytucje państwa.

Podobne plany ma resort Ziobry

Nad przepisami dotyczącymi zaostrzenia kar za szpiegostwo pracowało także Ministerstwo Sprawiedliwości, które wczesną wiosną 2022 r. prezentowało założenia projektu dotyczącego sankcji za działalność wywiadowczą. Pod koniec października wiceminister sprawiedliwość Marcin Warchoł w rozmowie z PAP informował, że przepisy w sprawie zaostrzenia kar za szpiegostwo są już gotowe, a decyzja dotycząca dalszych prac nad nimi należy teraz do marszałka Sejmu.

W propozycjach MS wskazano, że obecnie kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi od roku do 10 lat więzienia. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie to od 5 do 25 lat więzienia. Za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 lat więzienia, po zmianach - od 8 lat więzienia albo nawet dożywocie. Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie. Obecnie - od 5 lat lub 25 lat więzienia.

Jak podkreślono, zagrożenie karą za szpiegostwo będzie mieć charakter prewencyjny. Służby wywiadowcze analizują zagrożenia karne w systemie prawnym poszczególnych państw i na tej podstawie podejmują decyzje o podjęciu ryzyka. Dlatego uzasadnione jest ustanowienie zagrożeń karnych na bardzo wysokim pułapie - argumentowało MS..

Autor: Adrian Kowarzyk