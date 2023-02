Reklama

Czarzasty na konferencji prasowej w Lublinie powiedział, że zgłoszenie przez opozycję wniosku o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka jest "sprawą bardzo rozsądnie uzasadnioną". Zwracamy się oficjalnie do naszych partnerów na opozycji: przemyślmy i przedyskutujmy kwestię postawienia i zgłoszenia wotum nieufności w stosunku do ministra Czarnka - powiedział wicemarszałek sejmu.

Argumentując ewentualne złożenie wniosku o wotum nieufności posłanka Lewicy Beata Maciejewska nawiązała do przyznania pieniędzy dla organizacji pozarządowych na zakup nieruchomości w konkursie MEiN "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". Będziemy apelowali do całej opozycji, żeby wniosek o wotum nieufności złożyć dlatego, że minister Czarnek daje nam do tego kolejne powody - powiedziała Maciejewska.

Czarzasty poinformował też, że Lewica jest za współpracą z opozycją. Dlatego dołożymy wszelkich starań, żeby w najbliższym czasie został podpisany pakt senacki, za którym Lewica jednoznacznie i bardzo twardo się opowiada - oświadczył polityk.

Jak dodał, w piątek politycy Lewicy spotkali się z prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem. Ustaliliśmy również wspólne działania w kierunku podpisania przez opozycję przed wyborami parlamentarnymi zobowiązania do wspólnego rządzenia – powiedział Czarzasty. Podkreślił, że opozycja powinna się zjednoczyć.

Ustawa ws. “renty wdowiej”

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała, że zarejestrowany został komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy ws. "renty wdowiej" i trwa zbieranie podpisów pod projektem.

Współprzewodnicząca rady wojewódzkiej Lewicy w Lublinie Sylwia Buźniak podała, że piątkowa wizyta polityków w regionie jest elementem trwającej trasy po Polsce "Bezpieczna Rodzina". Jak przekazała, rano działacze spotkali się z mieszkańcami Lublina i Parczewa, a po południu zaplanowali spotkania się z mieszkańcami Biłgoraja, Opola Lubelskiego, Puław i Chełma.

Czarnek: Państwo wystawiacie się na śmieszność

Szef MEiN Przemysław Czarnek pytany we wtorek przez dziennikarzy, jakie były kryteria przyznawania pieniędzy dla organizacji na zakup nieruchomości w konkursie odparł: Państwo wystawiacie się na śmieszność. 40 mln zł na 42 organizacje, średnio po kilkaset tysięcy złotych dla organizacji, które przedstawiły znakomite projekty edukacyjne, które zostały wyłonione na podstawie przepisów prawa i dających prawo ministrowi edukacji do zorganizowania takiego programu. Podstawowym kryterium było: nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z konstytucją - dodał Czarnek.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapytany o 40 mln zł, które minister edukacji miał przekazać na siedziby organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją odpowiedział, że "zamierza podziękować ministrowi Czarnkowi za to, że stara się według bardzo jasnych, transparentnych i obowiązujących wszystkich kryteriów wspomagać różne organizacje pozarządowe".

Proszę przyjrzeć się wyraźnie kryteriom, przecież one były zawsze wszędzie dostępne, każdy mógł aplikować. Być może są organizacje, które wcześniej, w czasach Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, miały bardzo duży dostęp do środków i teraz są niezadowolone - ocenił Morawiecki.

We wtorek na portalu TVN24 opublikowano artykuł zawierający listę 12 nieruchomości oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Jak czytamy jest to lista "willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych fundacji".

Autor: Piotr Nowak