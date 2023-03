"W Kościele byłoby mniej zboczeńców, gdyby księża mogli się ożenić. Ja bym ożeniła każdego księdza, bo u podłoża leżą kłopoty seksualne. Po pierwsze żona by takiego delikwenta kontrolowała w jakiś sposób, po drugie miałby dzieci i zupełnie inne nastawienie do życia. Nie wiem, co stoi na przeszkodzie, by to wprowadzić" – twierdzi w rozmowie z Wprostb Nelli Rokita, była posłanka PiS.

Odniosła się do seksualnych skandali w Koście. Mam wrażenie, że teraz młodzież szybciej dorasta, różnie się zachowują w Kościołach. Mnie takie rzeczy nigdy na szczęście nie spotkały, ale nigdy w Kościele nie korzystałam z atutów swojej kobiecości. Byłam powściągliwa – powiedziała byla posłanka.