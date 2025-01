Urodzona w Osace 23 maja 1908 r. Itooka została nestorką ludzkości zaledwie pod koniec sierpnia br. Zmarła 29 grudnia w domu spokojnej starości w mieście Ashiya w prefekturze Hyogo. Mieszkała tam od 2019 r. ciesząc się - jak na swój wiek - dobrym zdrowiem - przekazał japoński nadawca NHK.

Burmistrz miasta, 27-letni Ryosuke Takashima, składając kondolencje rodzinie i bliskim, podkreślił, że "pani Itooka dodawała nam wielkiej odwagi i nadziei przez całe długie życie". W sobotę odbył się pogrzeb kobiety.

Dwa pokarmy miały stałe miejsce w menu

Seniorka miała dwoje młodszego rodzeństwa. Jak podają media, przez całe życie była osobą aktywną fizycznie - w młodości grała w siatkówkę i chodziła po górach, dwukrotnie wspięła się na mierzącą przeszło 3 tys. m n.p.m górę Ontake. Nawet po ukończeniu 100 lat często spacerowała do miejscowych świątyń. W jej menu stałe miejsce miały banany i podobny do jogurtu napój z kwasem mlekowym o nazwie Calpis, który piła do późnej starości.

Za mąż wyszła w wieku 20 lat. Z mężem, który zmarł niemal pół wieku temu, miała dwie córki i dwóch synów. Zostawiła po sobie syna i córkę oraz pięcioro wnucząt.

Obecna najstarsza mieszkanka świata

Agencja AP podaje, że obecnie najstarszą mieszkanką świata jest pochodząca z Brazylii 116-letnia zakonnica Inah Canabarro Lucas, która urodziła się 16 dni po Itooce. Miano najstarszej Japonki Itooka nosiła od grudnia 2023 r. Jej poprzedniczka, Fusa Tatsumi również dożyła 116 lat.

We wrześniu władze Japonii informowały, że w kraju żyło 95119 osób, które ukończyły 100 lat. Ich liczba rośnie nieprzerwanie od 54 lat. Aż 88 proc. liczących co najmniej 100 lat seniorów to kobiety (83 958).