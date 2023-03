Za co tak naprawdę nienawidzicie PiS? Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te osiem lat - mówił poseł PiS w nagraniu na TikToku.

Fogiel pyta "za co nienawidzicie PiS"

Chętnie posłucham. Konkrety w komentarzach: za co tak naprawdę nienawidzicie PiS-u? – powiedział Fogiel.

Na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać. Użytkownicy pisali w komentarzach m.in. o upolitycznieniu sądów, prawach kobiet i telewizji publicznej.

Odpowiedź PiS

Zadaliśmy wam prowokacyjne pytanie, bo chcieliśmy was zachęcić do dyskusji. Część z waszych komentarzy wymaga wyjaśnienia, z częścią się pewnie nie zgodzimy, a część musimy po prostu przyjąć. Zobaczyć, co jest jeszcze do poprawy - stwierdził Radosław Fogiel.

To też jest dla nas wskazówka, o co mamy walczyć na trzecią kadencję - zakończył.

Odpowiedź na pytanie o opiekę psychiatryczną:

Jeden z użytkowników zapytał się, czy może podesłać rozprawkę na adres siedziby PiS. Doczekał się odpowiedzi: