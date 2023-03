Marszałek Sejmu została zapytana we wtorek wieczorem w Polsat News o słowa szefa PO Donalda Tuska, które wypowiedział podczas spotkania z uczestnikami Campus Academy w Sosnowcu. Jesteś katolikiem, chcesz przestrzegać dekalogu, wierzysz w fundamentalne zasady chrześcijaństwa, rozumiesz Jezusa Chrystusa? To nie możesz głosować na PiS czy Konfederację. Na miłość Boga, to nie ma kompletnie nic wspólnego z chrześcijaństwem, to nie ma nic wspólnego z dekalogiem - podkreślił lider PO.

"Ja pamiętam takie obrazki"

Ja bym zapytała pana Donalda Tuska, czy on potrafi wymienić 10 Przykazań Bożych - odpowiedziała marszałek Witek. W jej ocenie, są to oburzające słowa. Ja pamiętam takie obrazki, kiedy Donald Tusk publicznie pokazywał, że bierze ślub kościelny, z tyłu za jego plecami były obrazki wszystkich świętych, a dziś jest atak na Kościół i na katolików - zwróciła uwagę marszałek Sejmu.

Dopytywana, o słowa Tuska: co wspólnego z dekalogiem może mieć władza, która ma w pogardzie słabszego człowieka i jest skoncentrowana dzisiaj na kradzieży, marszałek Witek odparła, że to właśnie rząd Zjednoczonej Prawicy dba o najsłabszych, o rodziny wielodzietne, o emerytów, o pracownika i o młodych ludzi do 26 roku życia. Wszystkich ogarnęliśmy pomocą - mówiła marszałek Witek.

"Tusk prowadzi kampanię sam ze sobą"

Pytana, o objazd Donalda Tuska po Polsce i jego kolejne propozycje dotyczącego m.in tzw. "babciowego", czyli 1500 zł miesięcznie dla każdej kobiety, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy, marszałek Sejmu powiedziała: Ja obserwuję ten objazd Donald Tuska po Polsce i powiem tak - w tej chwili Donald Tusk prowadzi kampanię sam ze sobą.

Dzisiaj w internecie nic nie ginie. Naprawdę łatwo odszukać wypowiedzi pana Donalda Tuska, nie sprzed kilku lat, tylko sprzed kilku tygodni czy miesięcy, a dzisiaj na spotkaniach zaprzecza sam sobie. Czyli tak naprawdę Donald Tusk walczy z Donaldem Tuskiem - stwierdziła Elżbieta Witek.

autor: Edyta Roś