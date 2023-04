Według Wiceszef MSWiA, jest „nagonka” prowadzona przez "część mediów, przy akompaniamencie polityków Lewicy i PO”. Wszyscy pamiętamy klękającego przed św. Janem Pawłem II Donalda Tuska, który całował pierścień na jego dłoni. A co dziś się dzieje? Pozwala, by politycy, których wprowadziło to środowisko do parlamentu mówili, że należy odjaniepawlić przestrzeń publiczną - ocenił Poboży.

"Konfederacja stoi dziś tam, gdzie stała PO"

Zdaniem wiceministra "Konfederacja stoi dziś tam, gdzie stała PO w momencie, gdy była zakładana”. Konfederacja adresuje się dziś do podobnego elektoratu, do którego adresowała program PO, gdy powstawała - stwierdził Błażej Poboży.