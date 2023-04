Bochenek był pytany podczas konferencji prasowej w Sejmie o to, kiedy Jarosław Kaczyński rozpocznie spotkania z wyborcami. Na miejscu polityków opozycji nie naciskałbym na to. Pan prezes jeszcze nie wyruszył na trasę, a już PiS zaczęło rosnąć w sondażach. To pokazuje, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Proszę sobie wyobrazić, co by się działo, jeśli pan prezes wyjechałby w tę trasę. Nasz szef, jak wyjedzie, to na pewno z opozycji nie będzie co zbierać - powiedział.

Reklama

Dodał, że Kaczyński już "bardzo intensywnie pracuje". W ostatnim czasie odbywały się objazdy po Polsce naszych kluczowych polityków, głównie z rządu. Decyzją lidera naszego ugrupowania w tym objeździe brały udział najważniejsze osoby naszej partii - mówił.

Reklama

Listy wyborcze ZP

Był dopytywany o formowanie list wyborczych w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Te decyzje będą zapadały w najbliższych tygodniach i miesiącach. Wówczas Jarosław Kaczyński, lider naszego ugrupowania, podejmie decyzję, w jakim składzie i w jakiej konfiguracji będziemy w tych wyborach startować, kto będzie miał jakie miejsce na liście - dodał.

autorzy: Mateusz Mikowski, Grzegorz Bruszewski