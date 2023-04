Reklama

Przedłużające się oczekiwanie, czy jedna, czy nie jedna, będzie budowało rozczarowanie, frustrację. Rozczarowanie jest typowym uczuciem po przegranych wyborach. Zafundować sobie rozczarowanie przed wyborami to gruby błąd - ocenił Kwaśniewski. Nie chcę nic radzić. Na moje oko dzisiaj najbardziej prawdopodobny wariant to trzy listy: Tuska, Lewicy i lista Hołownia - Kosiniak - komentował były prezydent.

Kwaśniewski ostrzega Tuska

Były prezydent pochwalił Donalda Tuska. Doceniam jego determinację. Wykonuje ogromną pracę, ale też wie, o co walczy w wymiarze osobistym. To miejsce w historii. Jego zwycięstwo to będzie wielkie zwycięstwo, a jego porażka niestety skazuje go na to, że PiS przez wszystkie swoje metody będzie go wymazywał z historii - powiedział Kwaśniewski.