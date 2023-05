8 maja 1945 roku aktem kapitulacji Niemiec zakończyła się II wojna światowa w Europie. Niemiecki kanclerz w rocznicę tego wydarzenia napisał na Twitterze, że "78 lat temu Niemcy i świat zostały wyzwolone spod tyranii narodowego socjalizmu". "Zawsze będziemy za to wdzięczni. 8 maja przypomina, że demokratyczne państwo nie jest oczywistością. Powinniśmy je chronić i bronić - każdego dnia" - dodał. Z kolei we wtorek w wystąpieniu w Parlamencie Europejskim kanclerz Scholz powiedział, że potrzebna jest reforma systemu głosowania w Radzie UE, by więcej decyzji mogło zapadać większością kwalifikowaną.

Ostra krytyka Scholza przez Ziobrę

W reakcji na te wypowiedzi minister Ziobro zwołał konferencję prasową, podczas której krytycznie ocenił słowa kanclerza Niemiec. W ten sposób kanclerz Scholz nawiązał do tradycji swojego znanego rodaka (Josepha) Goebbelsa, który być może pozazdrościłby nawet inwencji twórczej kanclerzowi Scholzowi (...) Jest jakaś granica absurdu, kłamstwa i znieważania prawdziwych ofiar II wojny światowej przez niemieckiego kanclerza, bo została przekroczona - mówił Ziobro.

Można by zadać pytanie, czy kanclerz Scholz jest idiotą, czy jest szulerem. Szulerem, który w ten sposób zakłamuje historię i próbuje pisać ja od nowa. Po co chce ja pisać od nowa? By jednocześnie mówić, że to Niemcy najbardziej od samego początku pomagały Ukrainie w zmaganiach wojennych z Rosją i że to Niemcy chcą dla dobra wszystkich budować Europę federacyjną po to, by zaopiekować się innymi w tym zapewne Polską i Polakami - kontynuował Ziobro.

Brak zgody Suwerennej Polski

Minister zapowiedział też, że postulaty Scholza dotyczące ograniczenia zasady jednomyślności w niektórych kwestiach spotkają się ze stanowczym sprzeciwem Suwerennej Polski. Nie ma i nigdy nie będzie zgody Suwerennej Polski na tego rodzaju żądania pana Scholza, który z jednej strony w sposób nikczemny zakłamuje historię, chce ją pisać na nowo, ale chce też na nowo pisać nam przyszłość, tworzyć historię wiodącej i przywódczej roli Niemiec w zdominowanej przez Niemców Europie - oświadczył Ziobro.

Autor: Mateusz Mikowski