Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją obecnie obowiązującej ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Później rzecznik rządu Piotr Müller poinformował PAP, że wniosek trafił już do TK.

Z kolei w ubiegły piątek odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, przewidującego zmniejszenie liczby sędziów potrzebnych m.in. do pełnego składu Trybunału. Projekt - złożony przez posłów PiS - zakłada zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego TK z 10 do 9, a także zmniejszenie liczby pełnego składu TK - z 11 do 9 sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.

Szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast, pytany przez PAP, co dalej z pracami nad projektem noweli w związku ze złożonym przez premiera w TK wnioskiem, powiedział: Zasadnym wydaje się, aby prace nad projektem dotyczącym nowelizacji ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK zostały wstrzymane do czasu rozstrzygnięcia wniosku premiera - powiedział Ast.

autor: Rafał Białkowski