W kontekście zmęczenia wojną w Ukrainie, pomysł referendum ws. imigracji jest z piekła rodem. Po ponad 500 dniach obecności Ukraińców w Polsce, to napędzanie fali antymigracyjnej, tez przeciwko Ukraińcom. To dodawanie wiatru Konfederacji. Nie wiem, kto na to wpadł, ale chyba jakiś szaleniec - powiedział w programie "Dzień na Świecie" w Polsat News były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Reklama